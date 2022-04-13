لبنان

مشهد "مستفزّ" من وسط بيروت! (صور)

Lebanon 24
13-04-2022 | 03:28
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تتعرض الآثارات الرومانية الموجودة في وسط بيروت لأبشع أنواع التخريب، ليس من قبل هواة سرقة الآثار، انما من قبل المارين بقربها، حيث يقومون برمي النفايات بمختلف أنواعها داخل حدود الآثارات، ما أدى الى تشويه منظرها.

ويعرض "لبنان 24" الصور التالية للنفايات التي تنتشر داخل الآثارات الملاصقة لمجلس النواب من دون أن يكلف احد خاطره لإزالتها. 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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