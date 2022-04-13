لبنان

عناصر قوى الداخلي قطعت اوتوستراد حلبا... ما السبب؟

Lebanon 24
13-04-2022 | 03:34
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عمدت عناصر من قوى الداخلي صباح اليوم على قطع اوتوستراد حلبا - العبدة وذلك بسبب أعمال الحفريات من قبل إحدى الشركات لتنفيذ مشروع مياه الصرف الصحي، وفق مندوبة "لبنان 24".

وقد حوّلت العناصر حركة السير بإتجاه العبدة الطريق البحرية عند مفترق مطعم الديوان كما وتعمل على تنظيم حركة السير في المحلّة.
 
 
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