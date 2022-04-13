إحذروا "هذا القاتل"!

شغل اللبنانيين أمس خبر وفاة احمد علي عواضة ابن (47 عاما) بعارض صحي سريع جراء تسممه بفطر بري سام، أدخله في غيبوبة وتسبب له بفشل كلوي وتسمم الدم خلال 24 ساعة.

وصدر لاحقا تحذير من وزارة الصحة بأن هناك أنواعا من الفطر البري غير سامة وآمنة للاستهلاك، فيما هناك أنواع عديدة سامة يسبب تناولها الوفاة أو التسمم الكيميائي الحاد.

والفطر السام وغير السام يتشابهان من حيث الشكل إلى حد كبير، الأمر الذي يجعل التمييز بينهما صعبا. وحدهم الاختصاصيون في علم النبات قادرون على التمييز بينهما.

ما هي عوارض الفطر السام؟

ينبت الفطر السام تحت اشجار الصنوبر وهو من أكثر أنواع الفطر فتكًا ويؤدي لإتلاف كل خلايا الجسم بعدَ تناوله، في غضون 6 إلى 12 ساعة بعد استهلاكه.

ويوضح أحد الأطباء ان "العوارض تبدأ بالظهور من آلام البطن العنيفة، والقيء، والإسهال الدموي، مما يؤدّي لشعور الشخص بالعطش الشديد جراء الفقدان السريع للسوائل، كما تظهر الأعراض الخطيرة على المُصاب بعد مرور وقت قليل، وتشمل علامات إصابات الكبد، والكلى، والجهاز العصبي المركزيّ"، مشيراً إلى ان "احتمالية الوفاة أو الغيبوبة تزيد حينها بنسبة 50%. "