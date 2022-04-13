تيارات مدارية صحراوية ستضرب لبنان.. الحرارة ستتخطى الـ 31 وهكذا سيكون طقس الفصح

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" انه يستمر تدفّق الموجات القطبية نحو تركيا ما يسبب بتشكل منخفضات ثلجية بين وسط البلاد والمناطق المطلة على البحر الاسود، الامر الذي يؤثر على لبنان خلال هذه الايام بطقس بارد على الجبال وفي البقاع بخاصة في ساعات المساء والليل، بسبب هبوب رياح شمالية غربية، الى شمالية.

ومن المنتظر ان تعاود التيارات المدارية الصحراوية نشاطها نحو لبنان وفلسطين وسوريا والاردن وجزيرة قبرص صباح يوم السبت فيتحوّل الطقس الى مشمس وحار بحيث ستتخطى درجات الحرارة 31 درجة بين الساحل والبقاع وذلك يوم الاثنين المقبل.

طقس يوم الأربعاء مشمس الى غائم احيانا فوق الجبال، تكون درجات الحرارة منخفضة ليلاً ساحلا وجبلاً وفي كافة المناطق الداخلية وتلامس درجات الحرارة -5 درجات على ارتفاع 2500 مت، و 3 الى 4 درجات بقاعاً.

ترتفع درجات الحرارة تدريجياً اعتباراً من يوم الجمعة.

الحرارة على الساحل ليوم الاربعاء: 19-21 درجة نهاراً و 13-14 ليلاً موّزعة بين الشمال والجنوب

في البقاع: 17 نهاراً و 03-04 ليلا

على الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و 05

على الجبال 2000 متر: 14 نهاراً و -2 ليلا

الرياح: شرقية بقاعاً وشمالية ساحلاً سرعتها بين 10 و 15 كم

الضغط الجوّي: 1016hpa

الرطوبة: 60%