لبنان

تيارات مدارية صحراوية ستضرب لبنان.. الحرارة ستتخطى الـ 31 وهكذا سيكون طقس الفصح

Lebanon 24
13-04-2022 | 03:44
A-
A+
Doc-P-941801-637854438731346753.jpg
Doc-P-941801-637854438731346753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" انه يستمر تدفّق الموجات القطبية نحو تركيا ما يسبب بتشكل منخفضات ثلجية بين وسط البلاد والمناطق المطلة على البحر الاسود، الامر الذي يؤثر على لبنان خلال هذه الايام بطقس بارد على الجبال وفي البقاع بخاصة في ساعات المساء والليل، بسبب هبوب رياح شمالية غربية، الى شمالية.

ومن المنتظر ان تعاود التيارات المدارية الصحراوية نشاطها نحو لبنان وفلسطين وسوريا والاردن وجزيرة قبرص صباح يوم السبت فيتحوّل الطقس الى مشمس وحار بحيث ستتخطى درجات الحرارة 31 درجة بين الساحل والبقاع وذلك يوم الاثنين المقبل.

طقس يوم الأربعاء مشمس الى غائم احيانا فوق الجبال، تكون درجات الحرارة منخفضة ليلاً ساحلا وجبلاً وفي كافة المناطق الداخلية وتلامس درجات الحرارة -5 درجات على ارتفاع 2500 مت، و 3 الى 4 درجات بقاعاً.

ترتفع درجات الحرارة تدريجياً اعتباراً من يوم الجمعة.

الحرارة على الساحل ليوم الاربعاء: 19-21 درجة نهاراً و 13-14 ليلاً  موّزعة بين الشمال والجنوب

في البقاع:  17 نهاراً و 03-04 ليلا

على الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و 05

على الجبال 2000 متر: 14 نهاراً و -2 ليلا

الرياح: شرقية بقاعاً وشمالية ساحلاً سرعتها بين 10 و 15 كم

الضغط الجوّي: 1016hpa

الرطوبة: 60%

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2022-04-13
04:10 | 2022-04-13
04:01 | 2022-04-13
04:00 | 2022-04-13
04:00 | 2022-04-13
03:34 | 2022-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website