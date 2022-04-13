لبنان

باسيل: السلم الأهلي تحميه الشراكة المتوازنة

Lebanon 24
13-04-2022 | 04:01
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كتب رئيس "ألتيار الوطني الحر" جبران باسيل، عبر تويتر: "السلم الأهلي تحميه الشراكة المتوازنة، ضمانته العدالة والمساواة، حصانته الحرية والانتماء، مبدأه التواصل والحوار. هذا هو نهجنا في التيار الوطني الحر، نعيشه كل يوم حتى لا تتكرر ١٣ نيسان".
 
 

 
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