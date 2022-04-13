باسيل: السلم الأهلي تحميه الشراكة المتوازنة





كتب رئيس "ألتيار الوطني الحر" جبران باسيل، عبر تويتر: "السلم الأهلي تحميه الشراكة المتوازنة، ضمانته العدالة والمساواة، حصانته الحرية والانتماء، مبدأه التواصل والحوار. هذا هو نهجنا في التيار الوطني الحر، نعيشه كل يوم حتى لا تتكرر ١٣ نيسان".