لبنان

بخاري زار قصر بعبدا.. وهذا ما أكده

Lebanon 24
13-04-2022 | 04:48
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 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري وتم عرض للعلاقات الثنائية والاوضاع العامة.


واوضح السفير بخاري انه قدم المعايدة لرئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الفصح المجيد.
واكد " حرص المملكة العربية السعودية على مساعدة الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"، وشدد على" تفعيل العلاقات بين البلدين بعد استدعاء السفراء الذي حصل".

واطلع السفير بخاري رئيس الجمهورية على آلية عمل الصندوق السعودي الفرنسي المشترك المخصص للدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية
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