لبنان

جعجع أعلن البرنامج الانتخابي للقوات: نطرح خارطة حل تتضمن حصر السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
13-04-2022 | 06:17
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اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال اعلان البرنامج الانتخابي للقوات، "ان الانتخابات النيابية تشكل اليوم التحدي الديموقراطي المطلوب رفعه دفاعا عن لبنان الإنسان والحرية والعيش الكريم".

وقال: "نطرح من خلال برنامجنا الانتخابي خارطة حل متكاملة تقوم على المبادىء والخطوات وتتضمن حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية وتأكيد الحياد الايجابي وحمايته بتوثيقه في جامعة الدول العربية والامم المتحدة وتحييد لبنان واللبنانيين عن الصراعات والمحاور وتأكيد اتفاقية الهدنة ووثيقة الوفاق الوطني وتطبيق اللامركزية الموسعة".
 
واشار الى ان "الإشكاليات الأساسية التي يعاني منها لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود هي ثنائية: هيمنة حزب الله على القرار السياسي والأمني والاستراتيجي في الدولة وتحكم منظومة الفساد بمفاصلها كافة".
 
وقال: "القوات اللبنانية تدعوكم لتحاسبوا بدقة وموضوعية كل من تولى سدة المسؤولية والسلطة وتحاكموه عبر صناديق الاقتراع على أخطائه وفق القواعد الديمقراطية الصحيحة". 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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