لبنان

سرقة جميع محتويات وأثاث منزل في النبطية

Lebanon 24
13-04-2022 | 06:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين، أقدموا على سرقة منزل في بئر القنديل في النبطية. وفي التفاصيل، عمد لصوص على سرقة جميع محتويات وأثاث المنزل بما فيها سخانات المياه بطريقة إحترافية.
 
ولم يدرك الجيران الأمر الا بعد عودة صاحب المنزل.
 
 
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