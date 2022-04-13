لبنان

دريان استقبل رئيس "المقاصد" ومنيف الخطيب.. سنو: المقاصد حريصة على مجتمعها

Lebanon 24
13-04-2022 | 07:10
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو يرافقه عضو مجلس أمناء المقاصد أديب بساتنه، وابلغ سنو المفتي "ان المقاصد اتخذت قرارا بتقديم الخدمات الاستشفائية والصحية على أنواعها من خلال مستشفى المقاصد ومراكز الرعاية الصحية التابعة لها مجانا لأصحاب الفضيلة أئمة مساجد بيروت ومساعديهم وزوجاتهم".
 
وقال الدكتور سنو:" غاية المقاصد من هذه الخطوة هي تقديم دعم صحي للعلماء ومساعديهم وزوجاتهم، وقد تم إنشاء صندوق خاص لغرض تغطية نفقات الطبابة الداخلية أي العلاج في المستشفى أو قسم الطوارئ كما يغطي زيارة مراكز الرعاية الصحية التابعة للفريق الأول لخدمات الطبابة الخارجية من مختبرات وأشعة وفحوصات مختلفة، وتتم تغذيته من خلال التبرعات التي يقدمها أهل الخير.
 
ويستثنى من تغطية الصندوق عمليات زرع نقي العظام وعمليات القلب المفتوح.
 
وأعلن سنو "ان المساعدات المالية للطلاب في مدارس المقاصد تضاعفت تزامنا مع زيادة الأقساط المدرسية لتغطية معظم الأقساط  للمتعثرين تقدمة من أهل الخير بالإضافة الى المنح التعليمية"، مؤكدا "ان المقاصد حريصة على مجتمعها وأهلها ولن تتوقف عن مساعدة طلابها بسبب وضعهم المادي ولا توقف عنهم التعليم تحت أي ظرف كان فهي ملتزمة برسالتها الخيرية".
 
منيف الخطيب
واستقبل المفتي دريان النائب السابق منيف الخطيب الذي قدم له كتابه بعنوان "صفحات مجهولة من تاريخ بلاد الشام".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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