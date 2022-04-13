عطلة الصحافة في الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد

صدر عن نقابة الصحافة بيان حدد عطلة الصحافة لمناسبة الجمعة العظيمة

وعيد الفصح لدى الطوائف الكاثوليكية، وفيه:

"لمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي تعطل الصحف يومي الجمعة العظيمة في 15 نيسان 2022 وأحد الفصح في 17 منه، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".