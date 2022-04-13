لبنان

وزارة الصحة تؤكد توافر دواء مثيل للمورفين في السوق

Lebanon 24
13-04-2022 | 07:50
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 صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة بيان أكد "متابعة الوزارة الإجراءات اللازمة لتسريع استيراد دواء المورفين الذي يعطى بالفم من الخارج، بعدما أوضحت الوزارة قبل بضعة أيام الأسباب المالية التي أدت إلى فقدان هذا الدواء في السوق اللبناني.

ولكن وحرصًا على حصول المرضى على الدواء في الوقت المناسب، تؤكد الوزارة وجود دواء مثيل للمورفين من ضمن الفئة العلاجية نفسها إذ يحتوي على مادة Fentanyl الفعالة بعياري 100 و200 ملغ. وتلبي الكمية الموجودة منه النقص الحاصل حاليًا.

إن وزارة الصحة العامة تجدد التزامها بذل كل المساعي لتسريع عملية استيراد الأدوية وتأمينها في السوق، وتتمنى على كل المعنيين بعملية الإستيراد إبداء التعاون السريع لأن العلاج حق أساسي من حقوق المرضى لا يجوز تأخيره أو إهماله أيا كانت المبررات".
المصدر: الوكالة الوطنية
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