هل تعرّض مكتب السرقات للسرقة؟!

بعد انتشار خبر مفاده أنّ مكتب السرقات الدولية في بيروت تعرّض للسرقة، قام "لبنان ٢٤" بالتحقق من الخبر، وتبيّن أنّ ما يتم تداوله غير صحيح، بحسب ما أفاد مصدر أمني.