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لبنان
هل تعرّض مكتب السرقات للسرقة؟!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-04-2022
|
07:29
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بعد انتشار خبر مفاده أنّ مكتب السرقات الدولية في بيروت تعرّض للسرقة، قام "لبنان ٢٤" بالتحقق من الخبر، وتبيّن أنّ ما يتم تداوله غير صحيح، بحسب ما أفاد مصدر أمني.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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