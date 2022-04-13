لبنان

بري استقبل وزير الاشغال وتابع مع زواره في المصيلح شؤونا عامة

Lebanon 24
13-04-2022 | 08:35
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في قاعة أدهم خنجر في دارته في المصيلح، وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه وتم البحث في  الأوضاع العامة وآخر المستجدات وشؤون متصلة بعمل الوزارة وبرامجها في المرحلتين الراهنة والمقبلة.
 
وتابع الرئيس بري شؤونا إنمائية وخدماتية خلال إستقباله رئيس إتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر مع وفد ضم رؤساء المجالس البلدية في الإتحاد.
 
والتقى بري: المفتي القاضي رئيس المحكمة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى  السيد علي مكي ومحافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه.
 
على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري رسالة من وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغير حول زيارة قداسة البابا فرنسيس الى لبنان في 12 و13 حزيران المقبل.
 
ولمناسبة شهر رمضان المبارك،  تلقى الرئيس بري برقيات تهنئة من: الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح، رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ ورئيس المجلس  الوطني الفلسطيني روحي فتوح.
المصدر: الوكالة الوطنية
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