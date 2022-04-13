ابراهيم خلال توقيع تعاون بين جامعة البلمند والأمن العام: تكامل أدوار على طريق بناء لبنان القوي

وقعت جامعة البلمند ممثلة برئيسها الدكتور الياس وراق والمديرية العامة للأمن العام ممثلة بالمدير العام اللواء عباس ابراهيم، بروتوكول تعاون أكاديمي يهدف إلى رفع المستوى التعليمي لضباط المديرية وعناصرها.وتتشارك الجامعة والمديرية الرؤية حول "أهمية مهارات العسكريين وضرورة تحسينها على جميع المستويات، مما يعزز أداءهم الوظيفي وقيامهم بالمهمات الوطنية"، لذلك قررت الجامعة "توظيف قدراتها وطاقاتها في سبيل تلبية الاحتياجات العلمية المستقبلية لعناصر المديرية كما وعائلاتهم الذين يرغبون في الحصول على تعليم عالي في كل الإختصاصات لديها. وتتماشى هذه الاتفاقية مع رسالة الجامعة التربوية في لبنان".وراقوأعلن الدكتور وراق أن "بريق الأمل يبقى في أمننا الذي نفخر به، أمننا الذي استعصى على الإرهاب، أمننا الذي حفظ الوطن وأبنائه، وهذا يعود بالفضل فيه إلى المؤسسات العسكرية عامة وهذه المؤسسة، مؤسسة الأمن العام خاصة، برعاية لواء يعرف معنى الوطن والمواطنة ويحفظ الأمن والأمانة".ابراهيمبدوره، أشار اللواء ابراهيم الى ان "هذا الاتفاق سوف يستفيد منه ضباط المديرية وعناصرها وعائلاتهم، فان هذا التعاون بيننا هو أبعد من أن يكون اتفاقا بين مكونين بقدر ما هو تكامل أدوار في روح وطنية واحدة على طريق بناء لبنان القوي بتميزه التربوي، لما فيه من قدرات أكاديمية ومهنية وعلمية ووجهة لكل من يريد التقدم والرقي".وتابع اللواء ابراهيم جولته في البلمند بزيارة بطريرك انطاكيا وسائر المشروق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي في مقره في البلمند، حيث تداول معه "أبرز الشؤون الراهنة على الساحة اللبنانية".كما لبى اللواء ابراهيم دعوة الدكتور وراق إلى مائدة إفطار أقيمت على شرفه في بيت الرئاسة في الجامعة بمباركة البطريرك يازجي وحضوره.