عون استقبل الوزير السابق شربل وهبه

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الخارجية والمغتربين السابق شربل وهبه، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات المحلية والإقليمية، في ضوء المستجدات الأخيرة.كذلك تناول البحث، عددا من مواضيع الساعة والعلاقات اللبنانية الخارجية.