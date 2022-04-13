لبنان

فياض إلى القاهرة للبحث باستيراد الغاز المصري

Lebanon 24
13-04-2022 | 10:44
A-
A+
Doc-P-941921-637854688209083228.jpg
Doc-P-941921-637854688209083228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يغادر مساءً وزير الطاقة والمياه وليد فياض بيروت متوجهاً الى القاهرة على رأس وفد لإجراء محادثات مع نظيره المصري وزير البترول والثروة المعدنية طارق المُلا تتناول مشروع إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري الى لبنان عبر خط الغاز العربي وتوقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى مع الجانب المصري.

وكان فياض قد أشار في وقت سابق أن المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الكهرباء ستبدأ قريباً جداً كاشفاً عن تلقي آخر مسودة عن العقود في ما يخص الغاز المصري.
 
وأوضح أن الحصول على التمويل من البنك الدولي مرتبط بالحصول على الإعفاءات الاميركية من تداعيات قانون قيصر.

الى ذلك، يعقد فياض ايضاً سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين المصريين.

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2022-04-13
14:03 | 2022-04-13
12:51 | 2022-04-13
12:45 | 2022-04-13
12:19 | 2022-04-13
12:01 | 2022-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website