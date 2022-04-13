لبنان

كلاس في نداء الى الشابات والشباب: توجهوا الى مراكز الإنتخاب مارسوا حقوقكم

Lebanon 24
13-04-2022 | 11:14
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وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس نداء الى الشابات والشباب جاء فيه: "في زمن الإنتخابات النيابية وإعادة تكوين المجلس النيابي وفق الأسس الدستورية التي يبنى عليها النظام الديمقراطي التشريعي، ادعوكم الى الإنخراط الفعلي والعقلاني في عملية إنتخاب من يستحق تمثيلكم وحمل همومكم ودافع عن حقوقكم، وان يكون ضميركم في المجلس النيابي، تشريعا ورقابة.
 
الهجرة مقتلة الأوطان، السفر مبادرة ومغامرة ومبادرات نجاح، سافروا و لا تهاجروا. انتم للبنان ولبنان لكم. لا تنرعبوا من الارقام ولا تفزعوا من الاحصاءات ولا تخافوا من الدعايات التهجيرية، آمنوا بالوطن. توجهوا الى مراكز الإنتخاب، قوموا بواجبكم الوطني، مارسوا حقوقكم، إرفعوا صوتكم وقولوا: نحن هنا، نحن للوطن والوطن لنا! انتخبوا، سافروا، لا تهاجروا".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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