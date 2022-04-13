إنذار إلى شركتي "تاتش" و"ألفا".. هذا ما جاء فيه

وجه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان كتاب إنذار الى إدارتي كل من شركتي "تاتش" و"ألفا"، "للمطالبة بمستحقات الموظفين عملا بعقد العمل الجماعي بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة وإنطلاقا من مبدأ الحق في اللجوء الى مختلف الوسائل التي تكفلها القوانين المرعية الإجراء".