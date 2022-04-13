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لبنان
كلمة سياسية مرتقبة للسيد نصرالله
Lebanon 24
13-04-2022
|
14:03
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يطل الامينُ العامّ لحزبِ الله السيد حسن نصر الله عبرَ شاشةِ المنار في كلمةٍ سياسية حول اخر التطورات المحلية يومَ السبت المقبل عندَ الساعةِ الثامنةِ والنصفِ.
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حسن نصرالله
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