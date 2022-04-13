كلمة سياسية مرتقبة للسيد نصرالله

‏يطل الامينُ العامّ لحزبِ الله السيد حسن نصر الله عبرَ شاشةِ المنار في كلمةٍ سياسية حول اخر التطورات المحلية يومَ السبت المقبل عندَ الساعةِ الثامنةِ والنصفِ.