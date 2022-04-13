لبنان

البخاري أقام إفطاراً رمضانياً على شرف قيادات إقتصادية

Lebanon 24
13-04-2022 | 15:04
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أقام سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري إفطارا رمضانيا في دارته في اليرزة شارك فيه رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وعددا من أعضاء الهيئات الإقتصادية ورؤساء مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية.
وكان الإفطار مناسبة للتداول في الأوضاع العامة في لبنان وبخاصة في ما خص الوضع الإقتصادي والإجتماعي.
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