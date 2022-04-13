لبنان

اعتصام دعماً للجامعة اللبنانية في الشمال تحت شعار "لتبقى الجامعة جامعة"

Lebanon 24
13-04-2022 | 16:15
A-
A+
Doc-P-942001-637854886677107689.jpeg
Doc-P-942001-637854886677107689.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ اهالي طلاب الجامعه اللبنانيه في الشمال والحمله المدنيه لانقاذ الجامعة، ولجان الطلاب إعتصاما في مجمع الرئيس ميشال سليمان الجامعي في المون ميشال، تحت شعار "حتى تبقى الجامعه جامعه"، شارك فيه حشد من الأساتذة العاملين والمتقاعدين والموظفين والملاك.
وافتتح الاعتصام بالنشيد الوطني، تلاه نشيد الجامعه اللبنانيه، ومن ثم تحدث الدكتور عصام عبيد فقال: "على رغم القهر والحصار للجامعه نستمر في الصمود ونرفع الصوت في وجه سلطة جائره اعتادت على قضم حقوق الجامعة وأهلها وايضا تعطيل ملفاتها الحيويه، والعمل على اضعافها وتقزيغها عبر تقليص ميزانيتها وتعطيل مجمعاتها، وان الجامعه ان حضرت لدى اهل السلطة، فهي تحضر لتوزيع الحصص في ما بينهم.
ومن ثم تناول "المأساه التي يعيشها الاساتذه المتعاقدون والمدربون وطالب بضروره تأمين الدخل اللائق لهم ليعيشوا بكرامتهم وضروره تأمين الغطاء الصحي".
واكد "ألا حل الا باستقلالية الجامعة واعاده قرارات التعيين والتعاقد وتشكيل مجالسها الى الحلقات العلمية والاكاديمية وليس الى المكاتب الحزبيه والى رموز التحاصص".
وألقى بكر حمزه الأحمد كلمة الطلاب، فأشار إلى "الظلم الذي يتعرض له الطلاب ومعاناتهم"... وطالب بضرورة انصاف الاساتذه المتعاقدين والمدربين واقرار ملفاتهم دون أي تأخير".
والقت كلمة "الحملة المدنية لإنقاذ الجامعه اللبنانية" النقيبة مهى المقدم اتهمت فيها "في شكل مباشر اركان السلطة"، وقالت: "انهم سبب ما آلت اليه أوضاع الجامعة" وطالبت بحماية "أهم صرح علمي وطني يتم تدميره اليوم، الامر الذي ستكون له تداعيات كارثية".
وألقى الدكتور عامر حلواني كلمة "رابطة الاساتذة المتفرغين"، استهجن فيها " تمادي السلطة في اهمال ملفات الجامعة اللبنانية وان تتخذ من ملف العمداء ذريعه لعدم البت بملفات الجامعة المحقة". ومن ثم تناول ضرورة العودة إلى التعليم الحضوري، ولكن للأسف الطلاب لديهم صعوبات كبيرة للوصول الى مراكز التعليم بسبب الوضع الاقتصادي الكارثي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2022-04-13
17:38 | 2022-04-13
17:29 | 2022-04-13
17:17 | 2022-04-13
17:13 | 2022-04-13
17:00 | 2022-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website