لبنان

المساعي لم تنجح

Lebanon 24
13-04-2022 | 17:13
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لم تنجح لتاريخه المساعي التي لم تتوقف عن دمج لائحتين في لائحة واحدة في إحدى دوائر الجنوب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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