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لبنان
تسويق لوائح تنطلق من 50 دولاراً
Lebanon 24
13-04-2022
|
17:17
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دخلت عمليات الدفع بالدولار، للذين ينجحون بتسويق اللوائح، مقابل مبالغ، تنطلق من 50 دولاراً، وما فوق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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