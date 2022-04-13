"الجامعة اللبنانيّة" رهن اتفاق العمداء: وزير التربية متفائل

كتبت" الاخبار": الجامعة اللبنانية تنزف، فيما لا تزال ملفاتها الحيوية معلَّقة على اتفاق حول تعيين العمداء، وهذا ما أشارت إليه الأجواء التفاوضية صباح أمس، في وزارة التربية. أصرّ وزير التربية، عباس الحلبي، على إشاعة أجواء تفاؤلية بالقول للجنة التمثيلية للمتعاقدين بأنه تمت حلحلة بعض العقد، ويتابع شخصياً العمل على حلحلة باقي العقد في الساعات القليلة المقبلة التي تسبق جلسة مجلس الوزراء اليوم. وعد الحلبي اللجنة بأنه لن يقبل بفصل الملفات بعضها عن بعض، وبالتالي هناك إمكانية لإقرارها . مصادر المتعاقدين قالت إن ما نُشر في بيان اللجنة التمثيلية ليس انطباعاً إنما تأكيد من الوزير أنه ستكون هناك صيغة سيتم العمل عليها بناءً على النقاشات أمس.وتردد أنه يمكن ل" التيار الوطني الحر" مقايضة ملف التفرغ مقابل تعيينات في وزارة الخارجية، إلا أن مصادر التيار نفت هذا الأمر نفياً قاطعاً، وأشارت إلى أن "جولة المفاوضات، أمس، انتهت بالمراوحة حول العقد نفسها والمعرقلين لا يزالون هم أنفسهم الذين يريدون كسر القانون 66 في كليتَي الطب والعلوم وعدم احترام الترشيحات التي يتضمنها، علماً بأن المرشح الوحيد لكلية الطب في اللائحة هو مارون غبش، فيما لا تزال القيادات السنية ترفع السقف لجهة عدم التنازل عن المطالبة بخمس عمادات بدلاً من أربع".من جهته، نفى المسؤول التربوي المركزي في حركة أمل، علي مشيك، أن يكون القانون 66 لا يزال مطبقاً في كليتَي الطب والعلوم، باعتبار أن مرشحين اثنين من أصل ثلاثة أحيلا إلى التقاعد في كلية الطب، كما أن أحد المرشحين لعمادة كلية العلوم، بسام بدران، بات رئيساً للجامعة، وبالتالي لا يمكن اعتماد اللائحة السابقة. وقال إننا "نعطي الأولوية لملف التفرغ والمدربين على ملف العمداء، فإذا سارا جنباً إلى جنب فليكن، لكننا لن نقبل بأن يمر تعيين العمداء قبل التفرغ".