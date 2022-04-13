اليونيفيل في أحياء داخليّة برفقة الجيش!

كتبت" الاخبار": للمرة الأولى في عهد قائد اليونيفيل الجديد، أرولدو لاثارو، اخترقت دورية عسكرية فرنسية أزقّة داخلية في بلدة بليدا (قضاء مرجعيون). الدورية المؤلفة من آليتين اصطدمت بأملاك خاصة في محيط مسجد البلدة متسببة بأضرار، ما دفع الأهالي إلى اعتراضها، مطالبين بالتعويض. الحادثة ليست الأولى من نوعها، لكن الاستثنائي فيها، وجود قوة للجيش ترافق الدورية الفرنسية، علماً بأن الدوريات المماثلة، التي تسبّبت بإشكالات سابقة بسبب اعتراض الأهالي على الدخول الى أحياء سكنية وممتلكات خاصة، كانت تتم من دون مرافقة الجيش. ووفق معلومات «الأخبار»، فإن ضابط الارتباط اللبناني المرافق وافق على دخول الدورية إلى الأحياء القديمة في بليدا، رغم رد فعل الأهالي المعروف والمتكرر تجاه تحركات مماثلة.