لبنان

نهاية مأساوية... هذا ما حصل ليلاً في ذوق مكايل!

Lebanon 24
13-04-2022 | 23:18
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أنه عُثر ليلا على الفتاة ك. م. (18 عاما) مشنوقة داخل منزلها في حي صنين في ذوق مكايل.
وحضرت القوى الامنية والمباحث الجنائية والدفاع المدني وتم نقل الجثة الى مستشفيات المنطقة.
 
 
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