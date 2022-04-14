معركة شربل نحاس صعبة

يبدو ان معركة الوزير السابق شربل نحاس الانتخابية لا تزال صعبة للغاية في دائرة بيروت الأولى علما انه نجح في تشكيل لائحة جدية قادرة على منافسة باقي اللوائح بغض النظر عن الرقم الذي ستصل اليه في الدائرة التي يسجل فيها اقل حاصل انتخابي.

وتقول مصادر مطلعة" ان تحالف التيار الوطني الحر مع حزب الطاشناق جعل وصول مرشح التيار الى الحاصل الانتخابي امرا محسوما وعليه فإن منافسة نحاس لنيكولا الصحناوي على عدد الاصوات التفضيلية سيكون صعبا مهما كان حجم تراجع التيار في الدائرة، وفي حال وصلت لائحة نحاس الى الحاصل فلن يكون هو ممثلها".

في المقابل تقول اوساط نحاس "انه واثق من النجاح مهما بلا حجم المنافسة والضغط الذي يمارس على الناخبين".