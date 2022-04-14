رسالة "مباغِتة" على هاتف رقيب تورّط 15 شخصا.. وهذه هي التفاصيل

كتب المحرر القضائي:

بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٠، تلقّى الرقيب باتريك.ح رسالة على هاتفه عبر تطبيق الواتساب عبارة عن صورة لأجسام صغيرة تشبه المواد المخدّرة، فإرتاب بالأمر ونظّم إفادة بواقع الحال أُحيلت الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي حيث بوشرت التحقيقات وجرى الإستماع الى الرقيب باتريك بعد إخضاعه لتحليل مخبري جاءت نتيجته سلبية على كافة أنواع المخدّرات.

وقد أفاد أنه إثناء تفقّد هاتفه الخليوي، وجد رسالة موجّهة اليه تتضمن صورة لعلبٍ عدة صغيرة بداخلها مادة بيضاء اللون، فقام بإرسال رسالة صوتية على الرقم الذي وردت منه مستفسراً عن الأمر، فتلقّى رسالة جوابية كناية عن صورة كيس بداخله أوراق بيضاء ملفوفة، عندها عمد الى وضع block للرقم المرسِل.

وبدراسة حركة الإتصالات العائدة للرقم المشار اليه، تبيّن وجود تواصل بينه وبين أرقام أشخاص بحقهم محاضر سابقة بقضايا مخدرات وهم:

- المحكوم عليه بيار.ع، بحقه ٩ محاضر سابقة بجرم تعاطي المخدّرات وترويجها.

- المتّهم جورج.س، بحقه ٩ محاضر سابقة بجرم تعاطي المخدرات وترويجها.

- المحكوم عليه ميغال.و، بحقه عشرة محاضر سابقة بالجرم عينه.

- المحكوم عليه سامي.ص، بحقه ستة محاضر سابقة بالجرم عينه.

- المحكوم عليه شربل.ع، بحقه محضران سابقان بالإشتباه بترويج المخدرات وتعاطيها.

- المحكوم عليه محمد.ط، بحقه خمسة محاضر سابقة بالجرم عينه.

- المحكوم عليه خالد.د.

- المحكوم عليه طلال.ف، بحقه محضران سابقان.

- المحكوم عليه موريس.ز، بحقه أربعة محاضر سابقة بجرم التعاطي والإشتباه بالترويج.

- المحكوم عليها زكية.م.

- المحكوم عليه إيلي.أ، بحقه محضر سابق بجرم تعاطي المخدرات.

- المحكوم عليه رافي.د، بحقه تسعة محاضر سابقة بجرم تعاطي المخدرات.

- المحكوم عليه أنطونيو.خ، بحقه خمسة محاضر سابقة بجرم تعاطي المخدرات.

- المحكوم عليه عبد الرحمن.ي، بحقه محضر سابق بجرم تعاطي المخدرات.

- المحكوم عليه شربل.ر.

وقد حضر من المذكورين أعلاه المحكوم عليه سامي.ص الذي جرى إخضاعه لتحليل مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي حشيشة الكيف والمورفين، فأفاد أنه يتعاطى المادتين المذكورتين منذ مدة طويلة وأقلع عن ذلك ليعود ويتعاطى هاتين المادتين منذ حوالي سنتين، وأنه يستحصل عليها من مروّج يعمل لصالح تاجر مخدرات يُدعى حيدر.ز.

- المحكوم عليه شربل.ع، الذي جرى إخضاعه لتحليل مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي حشيشة الكيف والكوكايين والمورفين، وأفاد أنه يتعاطى هذه المواد ويستحصل عليها من التاجر " أبو علي" الذي يرسل اليه أحد مروّجيه، وهو سوري الجنسية، فيسلّمه البضاعة في مناطق الدورة وجونية وغزير.

- المحكوم عليه محمد.ط الذي جرى إخضاعه لتحليل مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي حشيشة الكيف والكوكايين والحبوب المخدرة ، وأفاد أنه يتعاطى الحشيشة والسلفيا وحبوب الترامادول منذ حوالي سبع سنوات سبقت إستماعه، وأنه يشتري المخدرات من التاجر أبو علي من خلال مروّج يعمل لدى هذا الأخير يلتقي به في محلة جبيل.

- المحكوم عليه شربل.ر الذي جرى إخضاعه لتحليل مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي حشيشة الكيف والكوكايين، مضيفاً أنه يتعاطى هاتين المادتين بالإضافة الى الماريجوانا منذ حوالي ثلاث سنوات سبقت إستماعه، ويستحصل عليها من التاجر أبو علي بمعدل مرة شهرياً، ويستلمها من مروّج يعمل لصالح هذا الأخير يلتقيه في محلة البوار.

وبسؤاله عن أن كشف الإتصالات أظهر تواصله مع التاجر المذكور خلال شهر واحد بما مجموعه ٥٥ إتصالاً صادراً و ١٢٥ إتصالاً وارداً و١٣ رسالة نصّية، أجاب أنه يتواصل مع التاجر المذكور مرة كل شهر، وأن سبب تلقّيه الإتصالات منه يعود لقيام التاجر بإرشاده الى مكان وجود المروّج التابع له، ليعود ويذكر أنه يشتري منه المخدرات ثلاث مرات في الشهر، وأن التاجر يُدعى حيدر.ز، مضيفاً أن هاتفه الخليوي تعطّل يوم حضوره الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، وقد عاد ذووه وسلّموا الهاتف الى القائمين بالتحقيق حيث تبيّن أنه تم مسح جميع الإتصالات الواردة والصادرة والرسائل النصّية والصور ومقاطع الفيديو و تطبيق الواتساب.

- المحكوم خالد.د الذي جرى إخضاعه لتحليل مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي حشيشة الكيف، وأفاد أنه يتعاطى هذه المادة منذ حوالي ثماني سنوات لأنها تخفّض له مستوى السكّري بالدم، وأنه يستحصل عليها من تاجر المخدرات حيدر.ز بعد أن يتصل به فيرسل له أحد مروجيه ويسلّمه البضاعة في محلة عمشيت.

- عادل فاضل الذي جرى إخضاعه لتحليل مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي مادة المورفين، وأفاد أنه كان يتعاطى حشيشة الكيف وأقلع عن ذلك منذ حوالي خمس سنوات، ويتعاطى حالياً مادة الهيرويين التي يستحصل عليها من تاجر المخدرات أبو علي من خلال أحد مروّجيه في محلتي كازينو لبنان والصفرا.

وتبيّن للقائمين بالتحقيق أن أحد الأرقام يعود للمحكوم عليه عباس.م، بحقه أكثر من ٦٠٠ محضر سابق بجرائم إتجار المخدرات وتهريبها.

وتبيّن أن سائر من وردت أسماؤهم في كشف الإتصالات لم يحضروا الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، ومنهم المتّهم جورج.س.

وفي التحقيقات الإستنطاقية، كرّر الياس.ر أقواله الأولية، وإعترف بتعاطي المخدرات نافياً ترويجها، موضحاً أنه لم يكن يملك " دولارات" في هاتفه فأرسل رسالة الى تاجر المخدرات، فعاود الأخير الإتصال به بغية تحديد مكان وزمان تسليم المخدرات من أجل تعاطيها.كما كرّر سامي.ص وشربل.ع والمدعو عادل.ف أقوالهم وإعترافاتهم الأولية، فيما أدلى خالد.د أنه يستحصل على المخدرات من مخيّم في طرابلس من المدعوين أبو العز وأبو الحمد، ومع تخلّف جورج.س عن المثول صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية.

ومع توقيف ميغال.و إنفاذاً لمذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه، جرى إستماعه من قبل رئيس الهيئة الإتهامية في بيروت، فأفاد أنه يتعاطى المخدرات منذ مدة طويلة وهو يتلقّى العلاج لدى إحدى الجمعيات، نافياً ترويجها.

وتبيّن أن المتّهم جورج.س أوقف بتاريخ ٨/٧/٢٠٢١ وجرى إستجوابه تمهيدياً فأنكر التهمة المسندة اليه، موضحاً أنه يعرف المحكوم عليه عباس.م وتوجد خلافات بينهما، وأنه يشتري منه المخدرات من نوع الهيرويين وكان مديناً له بالمال، فأرسل عباس أحد العاملين لصالحه وأقدم على خطفه، وأجبره على تصوير مقطع فيديو يصرّح فيه أنه يعمل لصالح عباس في ترويج المخدرات، وذلك لمفاوضته على تقسيط المبلغ المتوجّب له بذمته، وأن التواصل إنقطع بينهما منذ حوالي ثلاثة أشهر، وأنه موقوف لصالح محكمة الجنايات في جبل لبنان.

هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد حكمت بالإتفاق بإعتبار الحكم الغيابي في ما خص المتّهم جورج.س ساقطاً، وبتجريمه بجناية المادة ١٢٥ من قانون المخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وتغريمه ٢٥ مليون ليرة لبنانية، وتخفيض العقوبة تخفيفاً الى الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه، كما بتدريكه النفقات والرسوم.