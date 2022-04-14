دافع عن نفسه بقوّة... ففشل اللصوص بسرقته على طريق المطار

حاول عدد من اللصوص سرقة شخص على طريق المطار قرب ملعب الانصار الا ان العملية باءت بالفشل، وفق مندوبة "لبنان 24".

وفي التفاصيل، قام المُستهدَف بإطلاق النار على أحد السارقين بقدمه ثم عاد واطلق النار على معصمه، فيما لاذ الاخر بالفرار.