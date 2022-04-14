لبنان

ما جديد ملف انقطاع أدوية البنج من السوق؟

Lebanon 24
14-04-2022 | 01:59
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اشار نقيب الصيادلة جو سلوم في حديث لـ"صوت لبنان" ، الى ان موضوع انقطاع أدوية البنج كانقطاع أدوية السرطان، هي رهينة أهواء البعض ورهينة سياسة عدم الترشيد، لافتًا الى ان مع الحلول المقترحة وعملية رفع الدعم عن الدواء هناك بارقة أمل لتوفر جزء من الاموال لادوية السرطان والبنج.

وطمأن سلوم اللبنانيين انه سيكون هناك حلحلة، مشيرا الى انه سيتم استيراد المزيد من ادوية البنج وتسليمها الى المستشفيات والفترة الزمنية لن تكون طويلة.
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