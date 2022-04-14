تعويل على فترة الأعياد!

يعوّل أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية على فترة الاعياد (الفصح والفطر) من أجل ارتفاع نسبة الاقبال اليهم، خاصة وأن نسبة كبيرة من المغتربين تزور لبنان خلال هذه الفترة، على غرار ما حصل خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.