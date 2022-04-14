لبنان

تعويل على فترة الأعياد!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-04-2022 | 03:45
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يعوّل أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية على فترة الاعياد (الفصح والفطر) من أجل ارتفاع نسبة الاقبال اليهم، خاصة وأن نسبة كبيرة من المغتربين تزور لبنان خلال هذه الفترة، على غرار  ما حصل خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.
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