لبنان

بعد الدواء.. البنج مقطوع!

Lebanon 24
14-04-2022 | 03:15
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يعاني اللبنانيون من أزمة فقدان الأدوية وارتفاع أسعارها بعشرات الأضعاف لتُضاف إليها الآن مشكلة جديدة، حيث حذرت المستشفيات من خطورة عدم تسليم الشركات المستوردة أدوية البنج الضرورية لإجراء العمليات الجراحية، مشيرة إلى ان "مخزون هذه الأدوية إما نفد في عدد كبير منها أو إذا وجد بالكاد يكفي لأيام لإجراء العمليات الطارئة."

 

أحد مستوردي الأدوية أكد ان "العديد من عيارات أدوية البنج مقطوعة"، مشيرا إلى ان "سبب انقطاعها أنها مدعومة وليس هناك تأمين للعملات الأجنبية لشراء كميات كافية من الأدوية لتغطية الحاجة المحلية. "

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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