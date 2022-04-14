قبيل شهر من الانتخابات.. الاستحقاق بات خلفنا والعين على المستقبل

أكدت مصادر سياسية متابعة أنه وعلى بعد شهر من الاستحقاق الانتخابي باتت الأمور شبه محسومة، والمقاعد النيابية محجوزة، مع بعض التغييرات الطفيفة، حيث من المتوقع ان ينقسم المجلس الى 3 تكتلات كبيرة، تحت مسميات 14 آذار و8 آذار والمجتمع المدني.وأشارت المصادر الى ان البحث يتركز في هذا الوقت، على مرحلة ما بعد الانتخابات، لا سيما انتخاب رئيس مجلس النواب، وتشكيل الحكومة المقبلة، إضافة الى الاتفاق على اسم جديد لرئيس الجمهورية.