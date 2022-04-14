نعيم قاسم: لا دليل عملي على تأجيل الإنتخابات

اكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان "حلول شهر رمضان المبارك لم يشكّل عائقاً على حركتنا الإنتخابية".وتابع قاسم في حديث الى "اذاعة النور": "عام 1992، بدأنا بأول انتخابات نيابية شارك فيها حزب الله بعد اتفاق الطائف، حينها عملنا لنؤسس لإدارة الإنتخابات، أما اليوم فتجربتنا واسعة وكبيرة جداً".ولفت الى ان "حركتنا الإنتخابية بدأت في المناطق منذ أيلول الماضي، لقناعتنا بأن الإنتخابات يجب أن تجري في موعدها، ومنذ البداية كنا واضحين ولم نقل لمرة واحدة إننا لا نريد الإنتخابات".أضاف قاسم: "التجديد الذي يحصل مع الإنتخابات من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة، مع أهمية حصول إجراءات إصلاحية".وشدد على اننا "حزب صادق، بالسياسة لا نقول ما لسنا مقتنعين به، وحين نقول إن الحزب يريد إنتخابات فهذا يعني أنه يريدها، ودائماً كنّا مع إجرائها".واردف قائلاً: "لا يوجد أي دليل عملي من أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية يقول بتأجيل الإنتخابات إنما هناك تمنيات من هذه الجهات، وتوجد بعض الرغبات والتحليلات".