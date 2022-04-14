عون التقى وزير السياحة.. هذا ما تم بحثه

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير السياحة المهندس وليد نصار واطّلع منه على نتائج المؤتمر السياحي الذي عقد في جبيل الاسبوع الماضي والمشاريع المستقبلية للوزارة ومنها مهرجان سياحي في بكاسين.