لبنان

جريحان بحادث سير بين مركبتين في ابي سمراء

Lebanon 24
14-04-2022 | 03:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريحين نتيجة حادث سير بين مركبتين على طريق الجنان في ابي سمراء.
 
وقد عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهما ونقلهما  إلى مستشفى دار الشفاء وألبير هيكل للمعالجة.
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ابي سمراء

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