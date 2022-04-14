بلاغ لمحافظ مدينة بيروت للمرشحين على الانتخابات النيابية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً جاء فيه:حيث أن بعض المرشحين للانتخابات النيابية عمدوا إلى تعليق صور ويافطات واعلانات تعود لحملتهم الانتخابية، كما وان بعض الأشخاص والمؤسسات والشركات تقوم بانتهاز الفرصة لنشر الإعلانات والملصقات الخاصة بهم، في مختلف شوارع العاصمة وعلى أعمدة الإنارة وفي الأملاكالعامة وعلى جدران الأبنية وذلك بصورة مخالفة للقانون وبدون تراخيص مسبقة.وحفاظا على وجه العاصمة الحضاري نأمل من جميع المعنيين الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والتقدم بطلبات التراخيص اللازمة وفقا للأصول، أو إزالة هذه الصور والإعلانات أينما وجدت، وإلا اضطررنا آسفين إلى إزالتها على نفقتهم ومسؤوليتهم.