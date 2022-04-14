قنابل مضيئة ليلا قبالة عيترون سببها تدريبات معادية

شوهدت بعد منتصف الليل قنابل مضيئة في سماء المنطقة المحتلة من فلسطين، قبالة بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، تبين لاحقا أنها من جراء تدريبات تقوم بها وحدات حرس الحدود .