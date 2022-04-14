لبنان

قنابل مضيئة ليلا قبالة عيترون سببها تدريبات معادية

Lebanon 24
14-04-2022 | 04:18
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 شوهدت بعد منتصف الليل قنابل مضيئة في سماء المنطقة المحتلة من فلسطين، قبالة بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، تبين لاحقا أنها من جراء تدريبات تقوم بها وحدات حرس الحدود .
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14/04/2022 18:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في محيط مستوطنة المطلة قرب الحدود اللبنانية
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14/04/2022 18:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24

عيترون

قنابل مضيئة

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