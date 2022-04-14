توقيف شخص بمخيم نهر البارد... هذا ما فعله

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش المدعو خ . أ . ع بمخيم نهر البارد، وهو من تجار السلاح بالمخيم، وضبطت معه سلاحا حربيا وآلات حادة، وذلك ضمن حملتها المستمرة لحفظ الأمن في المخيم وتوقيف كل مخل بالأمن وكل من يقوم بزعزعة استقرار الأمن وترويع أهله، وفق مندوبة "لبنان 24".