لبنان

بعد عملية رصد دقيقة... مروّج عملات مزيّفة في قبضة "الامن"!

Lebanon 24
14-04-2022 | 04:28
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال التي ينفذها مجهولون وتطال فئة كبيرة من المواطنين، ومنها عمليات ترويج العملة المزيّفة. توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات احتيال تستهدف المحلات التجارية، وكان آخرها في محلة شكا عن طريق شراء كمية من غالونات الزيت النباتي لقاء مبلغ /550/ $، تبين أنه مزيّف.


 
 نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت الشعبة الى تحديد هوية الفاعل، ويدعى:


 
ت. ع. (مواليد عام 1985، سوري)
على الأثر، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

 بتاريخ 11-4-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، القت إحدى دوريات الشعبة القبض عليه في محلة أنفة على متن "فان" نوع "نيسان" لون نبيذي الذي تبيّن انه يستخدمه في عمليات ترويج العملة المزيّفة، كما ضبطت بحوزته مبلغ /300/$ مزيف من فئة المئة دولار. وبتفتيش منزله تم العثور على /29/ غالونًا من الزيت التي كان قد اشتراها بالمبلغ المزيف.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بعمليات احتيال وترويج العملة المزيفة، مستهدفا المحلات التجارية في منطقة الشمال.

سلمت كمية الزيت المضبوطة الى صاحبها، وتم ضبط مبلغ الـ/550/$ المزيف.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.
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