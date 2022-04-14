ما حقيقة العثور على صندوق مليء بالمتفجرات والقنابل قرب المنازل في جبشيت؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ أحد المواطنين عثر صباح اليوم، في حي البياض في خراج بلدة جبشيت الجنوبية، على قنبلتين عنقوديتين من مخلفات العدو الإسرائيلي وعلى مسافة بعيدة من المنازل، وليس كما يتم تداوله على وسائل ومواقع التواصل على أنه تم العثور على صندوق مليء بالمتفجرات والقنابل بقرب المنازل في البلدة.على الفور حضرت دورية من مخابرات الجيش في النبطية، وكشفت على القنبلتين، وأبلغت فوج الهندسة الذي حضر للمكان وعمل على تفجيرهما.