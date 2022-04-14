لبنان

زحمة سير خانقة على طريق المطار... ما السبب؟ (صورة)

Lebanon 24
14-04-2022 | 06:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعطل شاحنة على طريق المطار باتجاه صيدا ما تتسبب بزحمة سير خانقة في المحلة.
 
 
 
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