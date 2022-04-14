لبنان

نازك الحريري هنأت بحلول الفصح المجيد: نتمنى أن يعيش لبنان قيامة جديدة

Lebanon 24
14-04-2022 | 06:08
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هنّأت السيدة نازك رفيق الحريري لبنان والعالم أجمع بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد. وقالت إن هذه المناسبة المباركة ترسّخ قيم المحبة والتسامح وتبثُّ روحًا ورجاءً بولادة مستقبل أمن وسلام واستقرار وازدهار، هذا المستقبل الذي ضحى الرئيس الشهيد رفيق الحريري عمره من أجل بنائه، واستشهد على درب تحقيق هذا الحلم العظيم الذي لربما قد يحول دون تحقيقه في الأيام العصيبة التي نمر بها .

وأكدت عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري أننا اليوم في لبنان أحوج من أي وقت مضى لتغليب مصلحة الوطن على أي مصلحة شخصية و لتكريس لبنان نموذجاً للوحدة الوطنية والعيش المشترك ولتضامن جميع أبنائه يداً واحدة بعيداً عن التجاذبات والاصطفافات السياسية التي أرهقت كاهل شعبنا الحبيب. 

وختمت السيدة نازك رفيق الحريري لا يسعنا في هذا العيد المبارك الا أن نتمنى بأن يعيش لبنان قيامة جديدة وأن تحل بركة هذه الأيام المجيدة فوق أرض وطننا الغالي لبنان لتزهر محبة وراحة وسعادة وسلام وطمأنينة، ليعود لبنان وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه، مسلمين ومسيحيين، دون تفرقة أو تمييز.

فصح مبارك وكل عام وأنتم بألف خير .
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