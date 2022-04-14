عصابة قامت بسرقة أنبوب النفط الممتد من العراق إلى لبنان... هكذا كان مصيرها (صور)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة قبة شمرا – عكار، المواطنين (ع.ح) و(أ.م) و(ع.أ)، لإقدامهم بتواريخ وأماكن مختلفة على تأليف عصابة تقوم بثقب أنبوب النفط الممتد من العراق إلى لبنان وسرقة النفط الخام من داخله.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.