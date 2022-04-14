إصابة 4 عسكريين بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، أنّ أربعة عسكريين أُصيبوا بجروح متوسطة أثناء تنظيف حقل رماية المغيته - ضهر البيدر جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب.