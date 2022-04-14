لبنان

إصابة 4 عسكريين بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب

Lebanon 24
14-04-2022 | 07:09
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أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، أنّ أربعة عسكريين أُصيبوا بجروح متوسطة أثناء تنظيف حقل رماية المغيته - ضهر البيدر جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب.
 
 
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