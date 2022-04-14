حريق كبير في منطقة البداوي... اليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق كبير داخل احدى مزارع الحيوانات في منطقة البداوي.

وعلى الفور هرعت فرق الاطفاء الى المكان حيث تمكنت من تطويق الحريق الذي تبيّن انه ناتج عن "ماس" كهربائي، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.