الرئيس عون وقّع قانوناً جديداً... ما هو؟

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون الرقم 294 تاريخ 14/4/2022 القاضي بإعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية، والذي كان اقره مجلس النواب مؤخراً.