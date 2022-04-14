لبنان

الرئيس عون وقّع قانوناً جديداً... ما هو؟

Lebanon 24
14-04-2022 | 08:13
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وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون الرقم 294 تاريخ 14/4/2022 القاضي بإعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية، والذي كان اقره مجلس النواب مؤخراً.
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عون

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