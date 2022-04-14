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لبنان
وزير البترول والثروة المعدنية المصري استقبل فياض وبحث معه في اتفاقية توريد الغاز المصرى إلى لبنان
Lebanon 24
14-04-2022
|
08:28
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استقبل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، الذى يزور القاهرة حيث قام الجانبان خلال اللقاء ببحث واستعراض بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصرى إلى لبنان ، والذى شهد توافقاً على معظم بنود الاتفاقية، ويجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تصدير الغاز إلى لبنان الشقيق.
كما شهد اللقاء أيضاً التنسيق الجارى بين الجانبين للانتهاء من الإجراءات وكذلك التنسيق مع الأشقاء في الأردن وسوريا لمرور الغاز عبر أراضيهما.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي التزام مصر ودعمها للبنان الشقيق في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة وتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساندة مصر لأشقائها اللبنانيين وان اتفاقية توريد الغاز تمثل اسهاماً مصرياً في حل مشكلة الطاقة بلبنان ، مشيراً إلى أهمية الانتهاء من باقي الإجراءات للبدء في التوريد.
ومن جانبه أعرب الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى عن عميق الشكر للدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقوفها ومساندتها للشعب اللبنانى وتفهمها لمتطلبات لبنان فى ظل الوضع الحالى.
كما أعرب فياض عن تطلعه لإتمام التعاقد مشيراً إلى أن الأمر حالياً بيد البنك الدولى لتأمين التمويل اللازم فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا.
حضر المباحثات الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبه للعمليات المهندس يس أحمد و المحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير و المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى ومن الجانب اللبنانى السفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمهندس كمال حايك مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان والمهندسة أورور فيغالى المديرة العامة للنفط بوزارة الطاقة.
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