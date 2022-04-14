لبنان

بري دان التصعيد الاسرائيلي في فلسطين المحتلة والتقى وفداً من حركة حماس

Lebanon 24
14-04-2022 | 08:53
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دان رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري تمادي قوات الإحتلال الإسرائيلي في عدوانيتها واستباحتها لكافة القواعد والأعراف الإنسانية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة  ومدنها ومخيمات جنين ونابلس ورام الله، والتدنيس اليومي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم والذي بلغ ذروته عشية الجمعة العظيمة والفصح المجيد وخلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك.

 وأستغرب الرئيس بري الصمت العربي والدولي المطبق حيال القتل الممنهج الذي تمارسه الآلة العسكرية الإسرائيلية وجنودها ضد السكان الآمنين من أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين وحي سلوان والقدس الشرقية وحي الشيخ جراح وباب العامود.

وختم الرئيس بري بالقول: "بين التمادي والإمعان الصهيوني في عدوانيته وغطرسته وإحتلاله وتدنيسه للمقدسات والصمت الرسمي الدولي والعربي والأممي وكأنه "صمت القبور" ، يبقى الفصح من فلسطين عنوان قيامة وخلاص وبشارة وقبضات المنتفضين وبأس المقاومين هي آخر ليلات القدر وهي الفجر وليال عشر.
 
على صعيد آخر بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري آخر تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة على ضوء التصعيد الإسرائيلي لعدوانيته في الضفة الغربيه وإنتهاكاته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين المحتلة، وخاصة في الضفة الغربية إضافة الى العلاقات اللبنانية الفلسطينية، خلال إستقباله في قاعة أدهم خنجر في دارته في المصيلح عضو المكتب السياسي نائب رئيس حركة حماس في الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق بحضور عضو مكتب العلاقات العربيه والإسلامية في الحركة أسامة حمدان ومسؤول حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، وبحضور عضوي المكتب السياسي في حركة أمل محمد الجباوي وبسام كجك.

كما تابع الرئيس بري شؤوناً إنمائية وخدماتية خلال إستقباله رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب الدكتور ميشال موسى.
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