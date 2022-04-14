كنعان: لجنة المال قطعت شوطًا كبيرًا بإنهاء مواد الموازنة

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن لجنة المال قطعت شوطا كبيرا بانهاء مواد الموازنة وصولا الى المادة ٩٠.وأشار الى أن اللجنة "ستستكمل الاسبوع المقبل الاقرار ودعوة الحكومة لاجتماع حول سعر الصرف المعتمد في الموازنة".وأفاد كنعان بأن "لجنة المال قررت دعوة وزير الأشغال لمناقشة الرسوم التي يقترحها والتعديلات على عدد من البنود المتعلّقة بوزارته وبالمطار".